Ремонт пробоя водяного теплого пола — как найти протечку, как отремонтировать

Одним из основных минусов водяного теплого пола является сложность проведения ремонтных работ. Что делать, если сразу после монтажа стяжки или спустя несколько лет эксплуатации появляются признаки течи в контуре отопления.
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