Сеть «Пятёрочка» проведёт состязания для школьников по ЗОЖ Алиса БронскаяСеть магазинов «Пятёрочка» в России запускает онлайн-олимпиаду по здоровому питанию для школьников, с целью привить им заботу о своём здоровье и поощрить употребление полезных продуктов.