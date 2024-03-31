Сеть «Пятёрочка» проведёт состязания для школьников по ЗОЖ Алиса БронскаяСеть магазинов «Пятёрочка» в России запускает онлайн-олимпиаду по здоровому питанию для школьников, с целью привить им заботу о своём здоровье и поощрить употребление полезных продуктов.
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