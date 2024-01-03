Экипаж загоревшегося в Токио самолета получал разрешение на посадку

Посадка пассажирского лайнера японской авиакомпании JAL, загоревшегося после столкновения с самолетом береговой охраны в международном аэропорту Ханеда в Токио, проходила после того, как экипаж продублировал полученное разрешение от авиадиспетчерской службы.
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