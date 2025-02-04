Reuters: США возобновили поставки оружия Украине

Global Look Press/Airman 1st Class Cydney Lee/Keystone Press Agency Соединенные Штаты возобновили поставки оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ) после небольшой паузы в январе, сообщает агентство Reuters со ссылкой источники.
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