Mash: 200 россиян застряли в аэропорту турецкой Антальи

В Турции в аэропорту Антальи застряли 200 жителей России. Об этом сообщает Telegram Mash. По имеющейся информации, двое взрослых и один ребенок потеряли сознание из-за жары – люди сидят в самолете в духоте.
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