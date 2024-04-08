Рунический гороскоп для всех знаков Зодиака с 8 по 14 апреля

Можно с гордостью сказать, что мы частично отмучились, потому что коридор затмений закрылся. Но вот как теперь сложится жизнь во время Венеры в Овне? Рассказал рунолог Игорь Вечерский составил гороскоп для всех знаков зодиака.
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