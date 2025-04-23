От древних колодцев до ледостойких платформ: изучаем историю добычи нефти по почтовым маркам

Историю нефтедобычи можно изучать по учебникам, материалам «Энергии+», документальным фильмам — а можно по… почтовым маркам! Интересную коллекцию собрал филателист, автор публикаций по теме нефти и других георесурсов в филателии Виктор Соколов.