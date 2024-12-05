В Нижегородской области поймали подозреваемого в жестоком убийстве двух пенсионеров

В Сарове задержали мужчину, который может быть причастен к убийству инвалида и его сиделкиЧетвёртого декабря в одной из квартир Сарова были обнаружены тела двух пожилых людей — мужчины 78 лет и женщины 77 лет.
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