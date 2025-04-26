Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Картинки от роботов — настоящее искусство, или нет?

Картинки от роботов — настоящее искусство, или нет?

На Реддите есть сообщество любителей новых технологий, которое злые языки называют иногда сектой — настолько там любят искусственный интеллект, редактирование генома, нейрошунты и тому подобное.

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