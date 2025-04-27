Защитник «Рубина» Алексей Грицаенко прокомментировал жуткую травму игрока «Факела» Макса Дзиова в столкновении с футболистом казанцев Ильей Рожковым во время матча 26-го тура РПЛ (2:1).
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