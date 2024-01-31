Дети из хороших семей: социологи составили портрет сверхбогатых россиян

Список сверхбогатых россиян, входящих в список Forbes, обновляется очень медленно. В последние годы доля новичков в списке колебалась на уровне 3%, пишет РБК со ссылкой на исследование Института социальной политики НИУ ВШЭ.
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