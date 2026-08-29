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Путин: отдельная миссия учителя ― научить ребенка мыслить самостоятельно

Путин: отдельная миссия учителя ― научить ребенка мыслить самостоятельно

Учитель должен научить школьника мыслить самостоятельно, в этом его отдельная миссия, заявил 29 августа президент России Владимир Путин на встрече с учителями, студентами и учащимися педагогических классов.

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