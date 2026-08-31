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После ударов ВС РФ загорелись склады АТБ под Киевом и «Новой Почты» под Одессой

После ударов ВС РФ загорелись склады АТБ под Киевом и «Новой Почты» под Одессой

Киевская военная администрация сообщила о возгорании в Деснянском районе украинской столицы. Судя по всему, речь идёт о пожаре, который вспыхнул не в черте города, а в двух километрах от неё – в селе Погребы.

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