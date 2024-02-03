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Европу и США шокировало решение Джо Байдена по контрактам на экспорт СПГ

Европу и США шокировало решение Джо Байдена по контрактам на экспорт СПГ

Вместо российского трубопроводного газа Европейский союз все больше обращается к сжиженному газу. Главным импортером этого газа стали Соединенные Штаты, поставляя более 60 процентов своего сжиженного природного газа в Европу.

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Комментарии
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E
Ed
Ой как жестко наказали амеров :- &quot;они даже назвали американцев «ненадежными» партнерами&quot;. Уже и не смешно. Были ли они когда либо умными, если ныне такие дебилы? Базовая теза истории Европы!
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