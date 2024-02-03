Европу и США шокировало решение Джо Байдена по контрактам на экспорт СПГ

Вместо российского трубопроводного газа Европейский союз все больше обращается к сжиженному газу. Главным импортером этого газа стали Соединенные Штаты, поставляя более 60 процентов своего сжиженного природного газа в Европу.
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