Агент Тюкавина: Если Мостовой был бы позарез нужен «Динамо», договорились бы с «Зенитом». Кто-то на кого-то обиделся – это не футбольная история

«Мостовой - хороший игрок, главное, чтобы у него была практика. А кто на кого обиделся - не футбольная история, - прокомментировал агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, слова агента Гурцкая, что «Зенит» отказался от переговоров по трансферу полузащитника Андрея Мостового в «Динамо» из-за отказа бело-голубых продать Тюкавина.