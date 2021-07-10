Кончаловский просто растоптал Быкова, берущего у него интервью. Красиво, изящно

☭КОМПАСПолитикаКончаловский просто растоптал Быкова, берущего у него интервью. Красиво, изящноВ «Собеседнике» несколько лет назад опубликовано интервью Андрея Кончаловского Дмитрию Быкову. Интересно и показательно.Вернуться к статье167НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВалерий СкрипниковОн такой же быков как я зильберман.Владимир ПлотниковСоврал Кончаловский. РФ живёт по римскому праву.Александр СимаковРФ живёт по Конституции Российской федерации.иван головневРФ живёт по "Русской правде". И последний референдум за конституцию показал, что "Римское право" здесь не приживётся.Дарья ИвлеваОчень прав Андрон Кончаловский ! Верно объяснил то , как сейчас обстоит политическое состояние всего мира ! Хорошо видна хамская роль банды США !Igor SibiryakovБыков всегда был политической проституткой!!! Зажрался, мразь!!!Natalia ZosimovaЗамечательно! И язык замечательный. А как доказательно, как убедительно рассказано об особенностях русской культуры и русского менталитета. Замечательно.ТТатьянаКончаловский поездил по Миру и вернулся в Россию. Ему есть с чем сравнивать, так сказать, не по наслышке, а потому таким, как Быкову, ему "мозг не запудрить"...иван головневВот что писал Хемингуэй о "западных" людях. - Дайте человеку необходимое – и он захочет удобств. Обеспечьте его удобствами – он будет стремиться к роскоши. Осыпьте его роскошью – он начнёт вздыхать по изысканному. Позвольте ему изысканное – он возжаждет безумств. Одарите его всем, что он пожелает – он будет жаловаться, что его обманули, и что он получил не то, что хотел. А Кончаловский говорит о русских. Я кстати, так и определяю национальность россиян. Если ноет-западенец. Если не взирая ни на что, делает что должно-русский( будь он хоть негром).НадеждаБоров зильбертруд сегодня заскучал, некому писать пасквили, исполнитель отбывает срок за убийство!)ЕБЕвгения БравоМне очень интересно было бы послушать ответы Кончаловского сегодня, в июле 2021 года. Но на другие вопросы.....Юра ЮраСудя по объему талии Быкова он отнюдь не голодает. Потому все сентенции о загнивании России, исходя из уст этого человека, выглядят неубедительно. Как написал отец Андрея Кончаловского: «Красиво ты живёшь, Любезная сестрица! — Сказала с завистью в гостях у Крысы Мышь. — На чём ты ешь и пьёшь, На чём сидишь, Куда ни глянешь — всё из-за границы!» — «Ах, если б, душенька, ты знала, — Со вздохом Крыса отвечала, — Я вечно что-нибудь ищу! Я день-деньской в бегах за заграничным — Всё наше кажется мне серым и обычным, Я лишь заморское к себе в нору тащу Вот волос из турецкого дивана! Вот лоскуток персидского ковра! А этот нежный пух достали мне вчера — Он африканский. Он от Пеликана!» — «А что ты ешь? — спросила Крысу Мышь — Есть то, что мы едим, тебе ведь не пристало!» — «Ах, душенька! — ей Крыса отвечала. — Тут на меня ничем не угодишь! Вот разве только хлеб я ем и сало!..» *** Мы знаем, есть ещё семейки, Где наше хают и бранят, Где с умилением глядят На заграничные наклейки… А сало… русское едят! Источник: https://pritchi.ru/id_5495ААлексейНе ожидал, что А. Кончаловский такой грамотный и разумный Человек! Хотелось-бы узнать побольше.Veera GolubТак и в какой семье родился и вырос! Окружение и общение сформировало умного человека... чтение тоже. Все это не проходит бесследно. И результат на лицо!ААлексейПо-моему здесь не только это, но и генетика.Марина КореневаЗамечательное интервью! Приятно было освежить его в памяти новым прочтением. Русский человек и мыслит по-русски, глубоко и тонко.Комментировать
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