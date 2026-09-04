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Нижегородская правда

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Сергей Собянин: Москва помогает регионам в развитии сферы здравоохранения

Сергей Собянин: Москва помогает регионам в развитии сферы здравоохранения

Ежегодно больше 1,5 тысяч врачей со всей России стажируются в московских медучреждениях и научных центрах, отметил член Бюро Высшего совета партии, мэр Москвы.

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