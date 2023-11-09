ChatGPT не работает. ИИ оказался недоступен для всего мира

Первый серьезный сбой с момента старта проекта – ChatGPT недоступенПопулярная платформа искусственного интеллекта ChatGPT испытывает серьезные проблемы: тысячи пользователей не могут войти в систему и воспользоваться сервисом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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