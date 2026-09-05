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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хачанов впервые с 2022-го вышел во вторую неделю US Open

Карен Хачанов обыграл Бенжамена Бонзи в третьем круге US Open – 6:3, 6:2, 6:4.  Хачанов второй раз вышел в 1/8 финала US Open.

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