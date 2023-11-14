Эксперт-педагог рассказала о важности просмотра родителями фильмов и сериалов о подростках

Родителям всех возрастов крайне полезно смотреть фильмы и сериалы о школьниках, чтобы лучше понять их поведение и решения, рассказала «Известиям» заместитель директора по воспитательной работе московской школы «Феникс», блогер, участник Всероссийского сообщества наставников-просветителей Юлия Захаркина.
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