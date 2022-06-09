Сюрприз на праздники готовит погода для жителей Приморья

Сюрприз на праздники готовит погода для жителей Приморья

В предстоящие праздничные выходные, 11 — 13 июня, в Приморском крае значительных дождей не ожидается, но и совсем без осадков не обойдется.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх