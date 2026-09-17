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В России зарегистрировано почти 900 личных фондов

В России зарегистрировано почти 900 личных фондов

За 2025 год 397 личных фондов России управляли активами на 551 млрд рублей, средний объем активов составил 1,4 млрд рублей.

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