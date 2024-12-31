Запад поддерживает Украину таким образом, чтобы война никогда не закончилась. Об этом осевший в Германии иноагент и экс-вице-премьер РФ Альфред Кох заявил в интервью бежавшему на Украину телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Кох: Трамп все больше превращается в Байдена
Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Он всегда не в себе был, еще и возраст...
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18 час.
Татьяна Гладкова
У них там у всех одна проблема с мозгами.
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16 час.
лл
лина любимцева
ТЕ, кто реально управляет и правит в США, разве дадут Трампу делать, что он лично считает?
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13 час.
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