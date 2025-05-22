Алаудинов: наемники из Колумбии быстро осознали, что Россия не место для сафари

Колумбийские наемники в Курской области быстро осознали, что Россия — не место для сафари. Об этом РИА «Новости» заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.