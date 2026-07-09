Украину накрывает волна протестов против ТЦК: бунт во Львове, забастовки водителей в Ивано-Франковске и Виннице

На Украине растет сопротивления действиям сотрудников ТЦК. Во Львове после массовых беспорядков, вспыхнувших поздно вечером 8 июля из-за избиения парня во время мобилизации, власти объявили сразу о двух расследованиях.
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