Депутат курултая республики Башкортостан и боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон заявил, что большинство американцев не понимают реального положения дел в конфликте России и Украины, потому что правительство и СМИ транслируют им ложь.
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