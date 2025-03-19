Месси отделился от сборной Аргентины: капитан покидает корабль

Легендарный аргентинский футболист Месси 17 марта продемонстрировал свои выдающиеся навыки в матче за клуб «Интер Майами», где он забил великолепный гол, помогая своей команде одержать победу со счетом 2:1 над «Атланта Юнайтед» в рамках Высшей лиги футбола (MLS).
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