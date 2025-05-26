Венедиктов* с "Эха Москвы"* начал восхвалять Путина. Командир штурмовиков знает о нем еще кое-что

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Этим сволочам место там, где они сами добровольно оказались!!! А кто Козловскому разрешил играть в театре?! Разве его родина - не Израиль, о которой он взахлеб говорил год назад?!
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4 час.
Катерина
Печально...  но  это  не  только  ВЕНИ...  А  ЭТИ  чем  отличаются?...https://rutube.ru/video/e3450a84325d12bc81d93fc33bcf1d72/
Михалков о Ельцине, 1996г.
RUTUBE
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3 час.
Vladimir Lioubimcev
У этих иноагентов и оппозиционеров, если они вернутся, обязательно появятся покровители. И ПЛЕВАТЬ ОНИ ХОТЕЛИ, что там народ думает!!   Вот так и живем. Всю  жизнь в предательстве... И в  90-е, и сейчас...  ПРОТИВНО!!!
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2 час.
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