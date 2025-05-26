ИА Новороссия Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press Оппозиционно настроенные деятели культуры однозначно чувствуют, что Россия побеждает и на войне, и на политическом фронте.
Венедиктов* с "Эха Москвы"* начал восхвалять Путина. Командир штурмовиков знает о нем еще кое-что
Комментарии
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ninikooo Митусова
Этим сволочам место там, где они сами добровольно оказались!!! А кто Козловскому разрешил играть в театре?! Разве его родина - не Израиль, о которой он взахлеб говорил год назад?!
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4 час.
Катерина
Печально... но это не только ВЕНИ... А ЭТИ чем отличаются?...https://rutube.ru/video/e3450a84325d12bc81d93fc33bcf1d72/
Михалков о Ельцине, 1996г.
RUTUBE
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3 час.
Vladimir Lioubimcev
У этих иноагентов и оппозиционеров, если они вернутся, обязательно появятся покровители. И ПЛЕВАТЬ ОНИ ХОТЕЛИ, что там народ думает!! Вот так и живем. Всю жизнь в предательстве... И в 90-е, и сейчас... ПРОТИВНО!!!
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2 час.
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