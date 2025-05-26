Венедиктов* с "Эха Москвы"* начал восхвалять Путина. Командир штурмовиков знает о нем еще кое-что

ninikooo Митусова Этим сволочам место там, где они сами добровольно оказались!!! А кто Козловскому разрешил играть в театре?! Разве его родина - не Израиль, о которой он взахлеб говорил год назад?!

Катерина Печально... но это не только ВЕНИ... А ЭТИ чем отличаются?...https://rutube.ru/video/e3450a84325d12bc81d93fc33bcf1d72/ Михалков о Ельцине, 1996г. RUTUBE