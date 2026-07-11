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Месси, Энцо, Эмболо и Аканджи – в стартовых составах Аргентины и Швейцарии на матч 1/4 финала ЧМ-2026

Сборные Аргентины и Швейцарии опубликовали составы на матч 1/4 финала чемпионата мира 2026 года. С первой минуты за южноамериканскую команду сыграют:  – вратарь :  Эмилиано Мартинес ; – защита :  Николас Тальяфико , Лисандро Мартинес , Кристиан Ромеро , Науэль Молина; – полузащита :  Леандро Паредес , Родриго Де Поль, Алексис Мак Аллистер, Энцо Фернандес; – атака : Хулиан Альварес, Лионель Месси.

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