РБК: режим ЧС муниципального уровня введен в Керчи после ночной атаки ВСУ

Власти объявили в Керчи чрезвычайную ситуацию муниципального уровня. Эта мера вводится после ракетной атаки ВСУ в ночь на пятницу, 16 августа, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу керченской администрации.
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