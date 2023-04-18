Анчелотти повторил рекорд Гвардиолы по выходам в 1/2 ЛЧ – 9 раз. «Мадрид» вышел в полуфинал 11-й раз из последних 13 – чаще всех

Сегодня «Мадрид» по сумме двух матчей прошел «Челси» в 1/4 финала (2:0, 2:0). За последние 13 сезонов ни один клуб не выходит в полуфинал ЛЧ чаще «Реала».
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