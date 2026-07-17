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Порядок, государство

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В Кемеровской области - Кузбассе будут судить местную жительницу, обвиняемую в мошенничестве при оказании юридических услуг

Следственными органами Главного следственного управления ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 47-летней жительницы областного центра.

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