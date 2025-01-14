Внимание! Сейсмическая угроза увеличилась! Юг России и Кавказ под ударом — предсказание Хугербитса

Известный сейсмолог Хугербитс, ранее предсказавший катастрофическое землетрясение 2023 года в Турции, сообщил на платформе SSGEOS о высокой вероятности разрушительного землетрясения в Краснодарском крае, Крыму или на Кавказе до 22 января.
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