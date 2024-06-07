Россия имеет право поставлять дальнобойное оружие в регионы мира, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам стран, которые поставляют оружие Украине.
Язык вражды от президента РФ
Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Да, надо всех террористов вооружить, пусть вздрючат всю планету.
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1 час.
Владислав Владислав
Интересно.
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11 мин.
Владислав Владислав
Не надо брать на себя слишком много. Земля - это не просто планета, это наши ясли, откуда начинается путь повзрослевшего человечества. Ну или не начинается... Если взрослеть не захотим.
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9 мин.
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