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Реформа ВТО: битва за правила

Реформа ВТО: битва за правила

Мировая торговая система все сильнее сталкивается с противоречием: правила ВТО предполагают свободную и недискриминационную торговлю, тогда как государства все чаще используют санкции, экспортный контроль и торговые ограничения как инструменты геополитики.

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