В Центральном районе Санкт-Петербурга на пожаре погиб мужчина 19 января в 07:13 поступило сообщение о пожаре по адресу: Центральный район, ул.
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В Центральном районе Санкт-Петербурга на пожаре погиб мужчина 19 января в 07:13 поступило сообщение о пожаре по адресу: Центральный район, ул.