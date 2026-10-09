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Похудела почти на 40 килограммов и изменила лицо с помощью пластики, но выступает против радикальных операций: как сегодня выглядит Бьянка

Похудела почти на 40 килограммов и изменила лицо с помощью пластики, но выступает против радикальных операций: как сегодня выглядит Бьянка

9 октября 2026 года StarHit опубликовал сравнительные фотографии Бьянки до и после преображения, которые показал её пластический хирург.

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