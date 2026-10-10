Академик Лукьянов заявил, что гена бессмертия для встраивания в геном не бывает

Ректор Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова академик РАН Сергей Лукьянов, заявил, что гена бессмертия для встраивания в геном человека не существует.
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