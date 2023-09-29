В Севастополе многодетная мать устроила дебош в детском саду

В Севастополе пьющая мать четырех детей устроила очередной дебош в детском саду. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-служба Росгвардии Севастополя, первый раз женщина закатила скандал в январе: пришла за ребенком пьяной, поэтому воспитатели отказались отдать ей дочь.