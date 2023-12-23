Под Бахмутом армия России громит отступающие части ВСУ: «Фронт обрушился»

Армия России наступает на Богдановку и продвигается на 1,5 км к северу от Артёмовска (Бахмут). Военные эксперты сообщают, что 200-я бригада и добровольческий корпус заняли лесополосу и вошли в населённый пункт севернее Богдановки.
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