Евросоюз обещает ответить санкциями на признание независимости ДНР и ЛНР

С таким совместным заявлением выступили глава Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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