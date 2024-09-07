Глава крупного банка усомнился в адекватности действий Минфина США

США активно «педалируют» тему вторичных санкций, которые «с трудом даже в рамках американских понятий могут присутствовать, поскольку банки производят расчёты в национальных валютах с российскими банками», заявил глава ВТБ Андрей Костин журналистам на полях ВЭФ-2024США активно «педалируют» тему вторичных санкций, которые «с трудом даже в рамках американских понятий могут присутствовать, поскольку банки производят расчёты в национальных валютах с российскими банками», заявил глава ВТБ Андрей Костин журналистам на полях ВЭФ-2024.
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