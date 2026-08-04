Новости Тамбова
MainНовостиЗнакомства для се...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости Тамбова

145 подписчиков

В Тамбовской области полиция подвела итоги профилактического мероприятия "Правопорядок"

В Тамбовской области полиция подвела итоги профилактического мероприятия "Правопорядок"

В Тамбовской области прошло комплексно-профилактическое мероприятие «Правопорядок», направленное на выявление и пресечение административных правонарушений и преступлений на улицах и в других общественных местах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии