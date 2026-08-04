В Тамбовской области полиция подвела итоги профилактического мероприятия "Правопорядок"

В Тамбовской области прошло комплексно-профилактическое мероприятие «Правопорядок», направленное на выявление и пресечение административных правонарушений и преступлений на улицах и в других общественных местах.
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