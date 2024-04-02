Путин призвал «работать напряженно и без расхлябанности»

Президент России Владимир Путин призвал сотрудников МВД работать собранно и «без расхлябанности». Об этом российский лидер заявил на заседании коллегии Министерства внутренних дел, уточнив, что условия работы должны быть близки к военному времени.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии