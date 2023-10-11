В Крыму продают квартиру семьи Зеленского

Квартира президента Украины Владимира Зеленского в поселке Ливадия на южном берегу Крыма выставлена на продажу, 10 октября сообщила пресс-служба министерства имущественных и земельных отношений республики.
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