Трамп сообщил, что США планируют долгосрочно владеть сектором Газа

США рассматривают вопрос долгосрочного владения сектором Газа. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, трансляция которой велась на YouTube-канале Белого дома.
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