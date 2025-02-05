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Трамп сообщил, что США планируют долгосрочно владеть сектором Газа

Трамп сообщил, что США планируют долгосрочно владеть сектором Газа

США рассматривают вопрос долгосрочного владения сектором Газа. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, трансляция которой велась на YouTube-канале Белого дома.

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