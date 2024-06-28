В июле No Rest for the Wicked получит крупный патч Crucible, который добавит в игру сетевой режимИздательство Private Division и Moon Studios сообщили о том, что в следующем месяце для No Rest for the Wicked выйдет крупное обновление.
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