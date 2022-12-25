Виралайф

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Bloomberg: в Китае число зараженных COVID-19 достигло 248 млн человек

Bloomberg: в Китае число зараженных COVID-19 достигло 248 млн человек

Коронавирус выявили у 18% населения страны. Тяжелая ситуация с коронавирусом сохраняется в Китае. По данным агентства Bloomberg, в КНР только за первые три недели декабря COVID-19 заразились 248 млн человек.

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