Россия получает все больше свидетельств системной подготовки Евросоюза к войне. Соответствующее заявление сделал постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский на очередном заседании Постоянного совета организации:"К сожалению, мы получаем все больше свидетельств того, что подготовка Европы к войне идет на системном уровне", - сообщил он.
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