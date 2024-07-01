Олег Волошин: ЕС наказал Беларусь за слишком спокойный курс в украинском конфликте

ЕС распространил на Белоруссию ряд санкций, уже введенных против РФ. В частности, запрещены импорт золота, алмазов, гелия, угля и минеральных продуктов, сырой нефти; перевозка грузов автотранспортом, включая прицепы и полуприцепы, зарегистрированным в Белоруссии.